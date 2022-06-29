Türkiye Gazetesi

Karakoyunlu ilçesi kırsalında koyun otlatan Hasanali Vural, koyunları dinlenmesi için dağın yamacına çekti.

Gece 02:00 sularında köpeklerin sesine uyanan Vural, iki kurdun koyunlara saldırdığını gördü.

Köpeklerin saldırdığı iki kurt kaçarken başka iki kurt daha sürüye saldırdı.

Toplam 4 kurdun saldırdığı 18 koyundan 17'si telef oldu.

Vural'ın koyunları Kurban Bayramı'nda satıp borçlarını ödeyeceği öğrenildi.

Kurtların pususuna düşen bufalo sürüsünde ilginç anlar! Kurtların önüne atıldı… Kurtların saldırısına uğrayan bufalo sürüsünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar izlenme rekorları kırdı. Paylaşılan görüntülerde bufalonun canını kurtarmaya çalıştığı sırada arkadan gelen başka bir bufalonun boynuz darbesiyle kurtların önüne düşüyor.

Dağdan inen kurtlar, 70 koyunu yedi Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde dağdan inen kurtlar dehşet saçtı. Kurtlar, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.