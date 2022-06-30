Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde acı bir kaza gerçekleşti. Lübnan uyruklu A.E. (46) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Örenkaya kavşağında H.Ü'nün kullandığı tahıl yüklü traktörün römorkuna çarptı.

Sürücü A.E, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Lübnan uyruklu G.K. (37), S.A. (19), G.A. (16), M.A. (13) ve Z.A. (7) yaralandı. Feci kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Traktör sürücüsü H.Ü. gözaltına alındı.

Bu arada, römorktaki arpalar yola saçılırken Lübnanlı ailenin içinde bulunduğu otomobilin kiralık olduğu öğrenildi.

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