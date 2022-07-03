Türkiye Gazetesi

Seydişehir'de SUV tipi araç, otomobille çarpıştı ölü ve yaralılar var. Feci kaza Seydişehir-Antalya kara yolu Tınaztepe mevkisi Bozkır Kavşağı'nda yaşandı. Cihat Çağrı P. (30) idaresindeki SUV tipi araç, Sabri M. (58) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

YAŞLI KADIN CANINDAN OLDU, 5 DE YARALI VAR

Kazada sürücüler ile Kerima M. (71) Reşit M. (52), Mehdikar M. (48) ve Pınar P. (27) yaralandı. Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kerima M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'dan feci haber! Balçığa saplanan 5 çocuktan 2'si öldü Konya Seydişehir'de beş çocuk serinlemek için su birikintisine girdi. Balçığa saplanan çocuklardan ikisi can verdi.

Tokat'ta feci kaza! Minibüs hurdaya döndü: 4 ölü, 1 yaralı Tokat'ta bir minibüs yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. AFAD ve itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışma başlattı.