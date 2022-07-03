Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde babasıyla mısır sulamaya giden genç ölü bulundu. İlçeye bağlı Elbaşı mahallesinde babasıyla birlikte mısır sulamak için tarlaya giden Alaaddin K. (27), bir süre sonra babası tarafından suyun içerisinde hareketsiz bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alaaddin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlstıldı.

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