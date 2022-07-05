Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor. Düzensiz göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.
Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı. Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.
İstanbul Valiliği: 15 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik İstanbul Valiliği, 1 Ocak'tan bu yana gönderilen göçmen sayısını açıkladı. Valilik, her gün 250 göçmenin ülkesine yollandığını bildirdi.
Bir ayda 60 bin kaçak göçmen yakalandı Ocaktan mayısa kadar İstanbul’da 25 bin civarında kaçak göçmen yakalanırken, denetimlerin sıkılaştırılmasından sonra sadece bir ayda bu sayı 60 bini buldu.