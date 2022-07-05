Türkiye Gazetesi

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşanan olayda 34 yaşındaki kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Süleyman P. (46), eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Sultan P’yi (34) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İki çocuk annesi kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildiği Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli Süleyman P'yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Genç kadının esrarengiz ölümü! Cesedini buldular İstanbul Avcılar'da annesi ile birlikte yaşayan genç kadının esrarengiz ölümü! Yakınlarının 2 gündür haber alamadığı talihsiz kadın yanında köpeği ile ölü bulundu.

Giresun’da yol kenarında bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü Giresun’un Görele ilçesinde yol kenarındaki çalılıkların arasında bulunan 40 yaşındaki Kırgoz uyruklu Keremet Nyshanova’ya ait olan cesedin sırrını jandarma çözdü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.