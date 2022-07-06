Türkiye Gazetesi

Yunanistan, yıllar içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ülke, uzun yıllara dayanan geçmişi ile sanat, kültür, felsefe, edebiyat, tiyatro, matematik, spor ve siyaset alanlarında oldukça köklü bir mirasa sahiptir. Adaları, tarihi yapıları, denizi ve eğlence mekânları ile Yunanistan gezilecek yerler bakımından turistlere pek çok aktivite olanağı sunmaktadır.

1.TARİHİ İLE GÖZ KAMAŞTIRAN BAŞKENT ATİNA

Yunanistan’ın başkenti olan Atina, ismini savaş tanrıçası olarak bilinen Athena’dan almaktadır. Turistler tarafından adeta bir açık hava müzesi gibi görünen Atina, Yunanistan gezilecek yerler listesinde yer alan pek çok mekâna ev sahipliği yapmasıyla beğeni toplamaktadır. Şehir tatil için daha çok ilkbahar ve yaz mevsimlerinde tercih edilmektedir. Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Atina yedi tarihi tepe arasında yer almakta ve anıtları ile arkeolojik kalıntıları ile ilgi görmektedir. Sanat ve tarih meraklısı gezginler için Yunanistan’da gidilmesi gereken en ideal yerlerden biri olan Atina pek çok tarihi kalıntı ve müzeye ev sahipliği yapmaktadır.

2. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DOĞUM YERİ SELANİK

Yunanistan’ın Atina’dan sonra en ilgi gören şehri Selanik, uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini Selanik’te açmıştır. Bu nedenle kentin Türkler için ayrı bir önemi vardır. Tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı kültürlerin tüm izlerini yansıtan Selanik, 2300 yıllık bir geçmişe sahiptir. Selanik Roman Forum, Beyaz Kule, Atatürk Evi Müzesi, Kazancılar Kilisesi, Aya Dimitri Kilisesi, Arkeoloji Müzesi ve daha pek çok ilgi çekici destinasyonu sayesinde turistler tarafından sık sık ziyaret edilen bir şehir olarak öne çıkmaktadır.

3. DİLLERE DESTAN RODOS ADASI Rodos, Yunanistan’da 12 Adalar grubunun en büyüğüdür. Ayrıca turistlerin en çok rağbet ettiği ada da Rodos’tur. Halk tarafından Şövalyeler Adası ismiyle de bilinen Rodos’un asıl ünü Antik Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Rodos Heykeli’ne dayanmaktadır. Adalar grubunun tarihi başkenti olan Rodos günümüzde Mandraki Limanı, Rodos Akropolisi, Evreon Martyron Meydanı ve plajları ile turistlerin beğenisini toplamaktadır.

4. DOĞASI İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKAN SAKIZ ADASI

Sakız Adası, Yunanistan’da günümüzde turistler tarafından en çok ilgi gören yerlerden biridir. Sahip olduğu sakız ağaçları nedeniyle Türkiye’de Sakız Adası olarak bilinen destinasyon Yunanlar tarafından Hora olarak anılmaktadır. Geçmiş yıllarda denizcilik ve ticaret alanlarında merkezi bir yer olan Sakız Adası şimdilerde eşsiz denizi, plajları ve tarihi yapılarıyla ünlüdür. Adanın en popüler tarihi yapısı ise Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen Nea Moni Manastırı’dır. Manastır 11. yüzyıla dayanan geçmişiyle en değerli Bizans eserlerindendir.

5.YUNANİSTAN'DA GECE HAYATININ KALBİ MYKONOS

Mykonos, Yunanistan’da hem birbirinden güzel etkinlik mekânları hem de eğlenceli partileriyle ilgi gören bir adadır. Dünyada da popüler adalar arasında yerini alan Mykonos, berrak denizi, plajı ve gece boyunca devam eden eğlence hayatıyla turistler tarafından tercih edilmektedir. Mykonos Adası ayrıca sokakları, müze ve kilise gibi yapılarıyla da Yunanistan’da keyifle gezilecek yerler arasındadır.

6.TÜRKLERİN GÖZDE TATİL DURAĞI SAMOS(SİSAM) ADASI

Samos Adası Dilek Yarımadası’nın tam karşısında yer alması ile ülkemize en yakın yer olarak özellikle Türk tatilciler tarafından tercih edilen bir destinasyondur. Eşsiz güzellikteki denizi, temiz kumsalı ve mimari yapılarıyla ilgi gören Samos Adası, sakin ve dingin atmosferiyle turistleri büyülemektedir. Samos; Sisam Heraionu Mabedi, Livadaki Plajı, Panagia Spiliani Kilisesi ve daha pek çok etkinlik noktasıyla ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

7.SEVİMLİ YUNAN KASABASI PORTO LAGOS

Porto Lagos kasabası, Selanik’e iki saatlik uzaklıkta yer almaktadır. Gümülcine ile İskeçe arasında bulunan kasaba Türkiye’ye yakın bir noktada olduğundan özellikle Türk tatilciler tarafından ilgi görmektedir. Porto Lagos, deniz keyfinin yanı sıra büyüleyici güzelliğe sahip ve aynı zamanda koruma altına alınmış Vistonida Gölü ile de dikkat çekmektedir. Yunanistan’ın bu şirin kasabası doğa içerisinde daha sessiz ve sakin bir tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yerlerdendir.