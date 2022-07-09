Karademir Mahallesi'nde bağlı olduğu 'çalmar' diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.
Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike atlattı.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar ise kameraya yansıdı.
Bayramda manzara değişmedi: Genç kasap dananın darbesiyle yere yığıldı Ankara’da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.