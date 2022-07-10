Türkiye Gazetesi

Byaram günü eğlenmek için Lunapark'a gitti, bindiği gondol sonunu getirdi. 26 yaşındaki A.K Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine bindi. Alet harekete geçince 26 yaşındaki genç nedeni bilinmeyen bir şekilde gondoldan aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu görmesi ile 112 Acil Servis ekipleri ve polislere ihbar edildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırDI.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 yaşındaki A.K. hayatını kaybetti.

Malatya'da korkutan deprem Son deprem haberi Malatya'nın Hekimhan ilçesinden geldi. Korkutan depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedildi, AFAD'dan açıklama var. İşte son gelişmeler..

Malatya'da akıllara durgunluk veren olay: "Emeğim çok" deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü! Malatya'da yıllar önce sattığı kayısı bahçesinde hak iddia ettiği ileri sürülen bir kişi, "emeğim çok" dediği onlarca ağacı kepçe ile kökünden söktü.

Malatya'da metruk evin duvarı çöktü, ölü ve yaralı var Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 1 kişi canından oldu, 1 kişi de yaralandı.