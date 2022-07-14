Türkiye Gazetesi

Antalya’da orman yolu yapımı sırasında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki akrabası yaralandı.Olay, Gazipaşa ilçesi Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yolu ihalesini alan taşeron firma çalışanları güzergahta bulunan kayayı EYP ile yardımıyla kaldırmak istedi.

FİRMA SAHİBİNİN OĞLU ÖLDÜ

EYP’nin patlamasıyla bölgede bulunan taşeron firma sahibinin oğlu Yakup Serçe (15) ve akrabası S.S. (17), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki yaralı çocuğu Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Firma sahibinin oğlu olan 15 yaşındaki Yakup Serçe doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.S’nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Adana'da kaldırımda EYP patladı Adana'da kaldırım kenarına bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu iki otomobilde hasar meydana geldi.

Siirt’te teröristlerin yola döşediği EYP patladı, 2 kişi yaralandı ​Siirt’te PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti, olayda 2 kişi yalandı.