Türkiye Gazetesi

Sosyal medya, Dudolf olarak bilinen Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından oluşturulan bu son bulmacayı konuşuyor.

Hazırladığı bulmacalarla kısa sürede şöhrete kavuşan Macar karikatürist Gergely Dudas, nam-ı diğer Dudolf, oluşturduğu görsellerle herkesi beyin jimnastiği yapmaya davet ediyor.

Dudolf bu kez onlarca dondurma külahı arasına bir lolipop gizledi.

Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görselde kullanıcılar lolipopu bulmaya çalışıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunu hemen başardı. Bulamayanlar ise yapamadıklarını ama görsele bakmaktan oldukça keyif aldıklarını belirtti.

Peki, siz dondurmaların arasına gizlenen lolipopu bulabildiniz mi?

Yoksa hala mücadele mi ediyorsunuz?

Bulamadıysanız sağ üst köşeye doğru bakın, pembe gülen suratlı bir lolipop dikkatinizi çekecek.

Dudolf daha önce hazırladığı görselde pandaların arasına bir köpek gizlemişti.

Sosyal medyada paylaşılan bu görsel pek çok beğeni ve yorum almıştı.

Bu tasarlanan görsel de kardan adamların arasına gizlenen bir panda içeriyor.

İşte gizli pandanın yeri…

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