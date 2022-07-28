İskenderun'da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti.
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen 2 arkadaş daha sonra eğlence mekanına gittiler.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'ta saat 21.45 sıralarında Çağla Alara Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı.
Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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