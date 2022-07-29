Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 işçi zehirlendi. AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı. Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Çalışma alanından alınan işçiler Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin gaz ölçümü için bölgeye gönderildiği kaydedildi.

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