Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir market servisine her zaman olduğu gibi müşteriler bindi. En son bir müşteri daha bindi ancak bu müşteri fişi 100 TL değil de 95 TL olduğu gerekçesiyle servisten indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris Muratoğlu, çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı.

İndirilen müşteri bunun üzerine servis aracının altına girdi. Araç altından zorla çıkartılan müşteri etrafındakilere tepki gösterdi. Servis aracıysa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler tepkilere neden oldu.

'BENİM BAŞIMA GELEN BAŞKASININ GELMESİN'

Servisten indirilen müşteri Muratoğlu, kendisine yapıla bu duruma isyan etti. Zor şartlarda geçimini sağladığını ifade eden Mahmutoğlu, "Benim başıma gelenler başka insanların başına gelmesin. Yatalak eşim var. Ona bakmak mecburiyetindeyim. Hamallık yapıyorum" dedi.

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