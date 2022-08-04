Türkiye Gazetesi

5 yaşındaki 5 afacan çocuğu kontrol etmekte zorlanan baba, etrafa dağılmamaları için onları birbirine iple bağlayarak kendince meseleye bir çözüm buldu. Çocukların iple bağlanmış bir şekilde sokakta dolaştırıldığı görüntülerin Instagram’a düşmesiyle baba eleştiri bombardımanına tutuldu.

Çoğu kişi, “Onlar insan, köpek değil” diyerek tepki gösterdi. Driskell, kendisini anladıklarını belirten az sayıdaki kullanıcının desteğiyle bir nebze teselli buldu.

Driskell, “Çocukları çok seviyorum. Tek gayem, biz strese girmeden onların eğlenmelerini sağlamaktı” dedi.

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’dan Instagram’a ‘TikTok’ tepkisi Instagram'da 300 milyondan fazla takipçiye sahip model Kylie Jenner ve magazin yıldızı Kim Kardashian, Instagram yönetimine tepki gösterdi. Paylaştıkları hikayelerde iki yıldız, Instagram'a "TikTok’a benzemeyi bırak" dedi.