Türkiye Gazetesi

Yaşanan trafik kazası maddi hasar verdi sonra daolan oldu. Esenyurt Doğan Aras Bulvarı üzerinde gerçekleşten olayda dün gece saatlerinde iddiaya göre düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen vatandaşlar, sürücüyü darp etti.

MOTOSİKLETLİYİ DARP ETTİLER

Motosiklet sürücüsünün kendisine yardım etmesi için olay yerine çağırdığı babasına da saldırılırken arabası yumruk ve tekmelerle hasar gördü. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde düğün konvoyu ile motosikletlinin ve sürücünün babası arasındaki kavganın polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı ve konvoydakilerin, aracı parçaladığı görüldü.

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