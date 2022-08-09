Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetim yaptı. Bankalar Caddesi üzerinde dilenen Fatma U, ekipler tarafından yakalanıp zabıta karakoluna götürüldü. Burada yapılan kontrolde kadının çantasından çıkanlar memurları bile şaşırttı.

Çantada 10 adet Cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın ve 9 bin 165 TL nakit para ele geçirildi. Tutanak halinde teker teker sayılan altın ve paralara zabıta tarafından el konuldu. Fatma U. ise polise teslim edildi.

Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti: Hepsi bir kişinin üzerinden çıktı Konya’da zabıta tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para görenleri şoke etti. Sadece bir dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı.

Çocuklarını zorla dilendiriyordu: Yabancı uyruklu dilencinin mal varlığı şoke etti Bursa'da iki küçük çocuğunu dilendirerek üzerlerinden para kazanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.