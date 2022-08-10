Malatya'da av tüfeği ile kazaen vurulduğu iddia edilen çocuk hayatını kaybetti. Cirikpınar Mahallesi'nde bir otoparkta yaşanan olayda, U.S. (16) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.
KAZARA ÖLDÜRÜLDÜ
Polisin olayla ilgili yakaladığı F.A. (16), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olayın kazaen meydana geldiği iddia edildi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından U.S. Malatya Şehit Mezarlığında toprağa verildi.
Manevra yapan minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk canından oldu Çorum'dan kahreden bir haber geldi, manevra yapan minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk canından oldu.