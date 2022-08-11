Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Özellikle Kartepe ilçesinde şiddetini hissettiren sağanak, birçok olumsuzluğa sebep oldu. Yoğun su birikintisinden dolayı Çepni Caddesi'nde milyonluk otomobil yolda kaldı. Mercedes marka otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı. İlçenin başka noktalarında ise kanalizasyon suları taştı, caddelerde su birikintisi oluşturdu. Ekili tarım arazilerini de su bastı. Belediye ekipleri, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden 25 ile sağanak uyarısı: Şiddetli gelecek (11 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 25 ilde sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde şiddetli seyredeceği bildirildi.

İstanbul'da sağanak etkisi: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen ve dün uyarı yapılan sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patlarken caddeler ise sular altında kaldı.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.