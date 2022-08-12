Türkiye Gazetesi

İstanbul Arnavutköy’de sır bir cinayet meydana gelmişti. 4 Temmuz’da evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Mehmet Basatemur hayatını kaybetmişti. Aracıyla evinin olduğu sokağa gelen Basatemur, saldırıya uğradığı sırada yanında eşi ve çocuğu da vardı. Basatemur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları geniş çaplı incelemede 10 kilometreden fazla bir alanda 100’den çok kamera görüntüsü izledi. Yapılan incelemeler sonucunda Mehmet Basatemur’u, yine aynı bölgede yaşayan Doğan A. (22) ve arkadaşlarının öldürmüş olabileceğinden şüphelendi.

Edinilen bilgiye göre Doğan A.’nın kardeşi Tahir A. 16 Ocak’ta bir cinayete kurban gitti. Cinayetin şüphelileri yakalandı fakat iddiaya göre Doğan A. kardeşinin ölümünde Mehmet Basatemur’u sorumlu tuttu. Doğan A. evinin olduğu sokağa pusu kurarak Basatemur’un sokağa giriş yapmasını bekledi. Doğan A. ve 3 arkadaşı, Başatemur'un aracına evinin önünde kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili incelemeyi tamamlayan polis ekipleri Doğan A. ve Muhammet Ali G. (20), Oğulcan K. (23), Mustafa D. (22) gözaltına aldı. Olaydan 1 ay sonra yakalanan şahıslardan Doğan A.’nın 13 Mustafa D.’nin ise 16 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

12 gündür kayıptı... 4 çocuk babası şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıtkı Erzincan’da 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıp başvurusuyla aranan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Adnan Turan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turan'ın cesedi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Bayburt yolu üzerindeki Sadak Barajı çevresinde bulundu.

16 yıl önce işlenen cinayet, korkunç zinciri ortaya çıkardı: 3 maktul 1 zanlı 2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile boğazı kesilerek öldürülen muhasebecinin olayı araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı.