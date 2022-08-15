Türkiye Gazetesi

Ankara Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

200'E YAKIN ŞİKAYETÇİ BAŞVURDU

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. tarafından kurulan sistemin ticari faaliyet kapsamında olmadığı vurgulandı. Soruşturma süresince 200'e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi. İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

Ankara'da deterjanpazarı isimli firmaya operasyon Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "banyo topu" üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da deterjan toplarıyla duyulmadık dolandırıcılık: Binlerce mağdur var! Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen deterjan firmasının önünde toplanan yüzlerce mağdur vatandaş, dolandırıldıklarını söyleyerek firmaya tepki gösterdi. 2 yıldır devam eden sistemde son 3 aydır paralarını alamayan mağdurlar, binlerce liralık zararları olduğunu söyledi.

İnternetten deterjan siparişi veren aile kabusu yaşadı İstanbul’da yaşayan aile bir e-ticaret sitesinden çamaşır deterjanı sipariş etti. Deterjanı kullanan ailenin vücudunda kızarıklar meydana geldi. Soluğu hastanede alan aile marka yetkililerine ulaştı. Gerçeği öğrenen aile şoke oldu.