Türkiye Gazetesi

Olay Dursunbey ilçesi Yukarıyağcılar mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki tarlalarında çalıştıkları öğrenilen Mustafa Avcı ve Alime Avcı isimli çift, iddiaya göre tepede bulunan araziden traktörle indikleri sırada kontrolden çıkan traktör şarampole düşerek takla attı.

ARI KOVANLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜLER

Kaza sonrası arı kovanlarının üzerine düşen traktöre müdahale zorlaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan çifti özel arı kıyafeti ile bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan çift yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de işçileri taşıyan traktör devrildi, ölü ve yaralılar var Düzce'de meydana gelen feci kazada fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, ölü ve çok sayıda yaralı var.