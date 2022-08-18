Türkiye Gazetesi

16 yaşındaki A.A. ile 15 yaşındaki S.A., serinlemek için Aksarnıç Mahallesi yakınlarında sulama kanalına girdi.

Gençlerin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık haberlerine bildirdi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları aramada, boğulan iki gencin cesedine ulaştı.

Cesetler, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinlemek için sulama kanalına giren çocukları polis kurtarıp havuza götürdü Adana’da aşırı sıcaklar nedeniyle, hayatlarını hiçe sayarak sulama kanalına giren çocukları polis kurtardı. Çocuklar kanaldan toplanıp, havuza götürüldü.

Sulama kanalında kaybolmuşlardı... Acı haber geldi Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 genç için arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler 2 gencin cansız bedenine ulaştı.