Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren olayda ölü sanılan ayı kendisine beslemek isteyen adama saldırdı ve olan oldu. Erzurum’un İspir ilçesinde Karayollarında çalışan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya isimli vatandaş yol kenarında yatan bir ayı gördü.

Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi.

AYI İLE GÜREŞTİ

Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreştiği anları anlattı. Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu da belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı. Hastanede tedavi olan Kaya daha sonra ise taburcu oldu.

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