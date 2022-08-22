Çaydaçıra Mahallesi'nde karşılaşan aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda tarafların silah ve bıçakla birbirlerine saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yaralılardan A.D. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 öldü Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.