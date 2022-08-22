Türkiye Gazetesi

İki komşu kadının yaşadığı tartışmaya erkkeler de dahil olunca silahlar, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Dün 17.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşanan şaşkınlık veren olayda iddiaya göre aynı apartmanda yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, erkeklerinde olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

SİLAHLA SALDIRDI

Dakikalarca süren olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, Gülbeyaz K. isimli kadının akrabası, Eldin E. isimli şahsı silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafları sakinleştirirken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayık tartışması kanlı bitti! Binmelerine izin verilmeyince kurşun yağdırdılar: 1 ölü İstanbul Pendik'te sahilde denizde yüzen 3 kişi kıyıda bulunan kayığa binmek istedi. Kayık sahibi ise kayığına binilmesine izin vermedi. Kayıkçı ve 3 kişi arasında tartışma çıkınca kayık sahibi başından vurularak öldürüldü.

İnternette çıkan tartışma sokağa taşındı! Tekme ve tokatlar havada uçuştu, o anlar kamerada Küçükçekmece’de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Mendil satarken sokak ortasında öldürülmüştü… İtalya’da ırkçılık tartışması protestoya dönüştü İtalya’da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bir cinayet protestolara yol açtı. Hafta sonu yüzlerce kişi merkezi bir İtalyan kasabasında yürüyüş yaparak, Nijeryalı bir sokak satıcısının öldürülmesine tepki gösterdi.