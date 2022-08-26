Türkiye Gazetesi

18 yaşındaki genç hamile annesiyle tartışınca resmen dehşet saçtı. Saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana gelen kokrunç olayda Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ANNE KARNINDAKİ BEBEK ÖLDÜ

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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