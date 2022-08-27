İstanbul Sancaktepe'de otomobilin içinde tartıştığı komiseri silahla vurarak öldüren, ardından da olay yerinden kaçan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Kadının, Komiser Aytığ'ı başından vurduğu öğrenildi.
1 HAFTA SONRA YENİ GÖREV YERİNE GİDECEKTİ
Olay, Sancaktepe'de gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Beykoz'da görev yapan komiser Sinan Aytığ (32) bir otomobilde Aynur A. (35) isimli kadın ile beraber bulunduğu sırada aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aynur A. ruhsatsız olduğu öğrenilen bir tabanca ile Aytığ'ı başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Aynur A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sinan Aytığ'ın Beykoz'da görev yaptığı ve tayininin çıktığı Van'a 1 hafta sonra gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Aytığ'ın cenazesi memleketi Bitlis'e gönderildi.
Feci olay: Genç polis babasına kurşun yağdırdı Ataşehir'de genç polis memuru babasıyla yaşadığı tartışma nedeniyle 5 kurşunla yaraladı. Polis memuru kaçarken yaralı baba hastaneye kaldırıldı.
Olaya müdahale eden polisin başına gelmeyen kalmadı Eskişehir’de silahlı kavga ihbarına müdahale için giden polislerden biri, şüphelilerle yaşanan arbede sonucu merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.