İşçi taşıyan traktör kamyonla çarpışınca korkunç tablo kaçınılmaz oldu. Ödemiş-Beydağ kara yolu Kızılcaavlu Mahallesi Zeytin Çotak mevkiinde börülce toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktör ve aynı yöne giden kamyon feci şekilde çarpıştı.
Kazayı görenler duurmu hemen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Traktör sürücüsü 42 yaşındaki Bilal Şeker, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden ise 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kaza yerinden kaçan kamyon şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
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