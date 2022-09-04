Türkiye Gazetesi

Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 2288. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş bölümünde saat 12.15 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın girişinde bulunan elektrik panosu alev aldı. Çıkan yangın sonrasında koridor ve merdivenleri duman kaplarken, binada yaşayan vatandaşlar ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Olay sonrasında beton zemine çakılan çocuk başından, kol ve bacaklarından yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Çıkan yangın nedeniyle çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışması sürüyor.

Kazakistan’da orman yangını büyüyor: Binlerce kişi tahliye edildi Kazakistan'da iki gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyürken, yangının çevre bölgere de sıçraması ile Kostanay'da bin 841 kişi tahliye edildi.

Manisa'daki orman yangını kontrol altında Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Beiktaş'ta Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'n ek hizmet binasında yangın çıktı Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasındaki elektrik panosundan yangın çıktı. İçerdekiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.