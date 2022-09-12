Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Kumru ilçesinde Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı’nın 95 yaşındaki annesi Behiye Karacı 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Yaşlı kadının ölmeden önce ağzındaki 2 altın diş iddiaya göre o gece ağzından alındı. Annesinin altın dişlerinin çalındığını ileri süren Sait Karacı, bir aydan fazla bir süredir dişleri arıyor. Karacı, dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini belirtiyor.

VEFAT ETTİĞİ GECE ORTADAN KAYBOLDU

Sait Karacı, annesine vefat etmeden önce yemek yedirdiklerini ve altın dişlerinin durduğunu, vefat ettiği gecenin sabahında kaybolduğunu ifade ederek, “Annemin öldüğü gece saat 02.00-03.00 arasında dişleri çalınmış. Zaten 01.15 gibi annem vefat etti. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ablam ve ben yemeğini vermiştik. Hatta yemeğini vermeden önce dişlerin yatağın altındaydı ve konuşamadı, yastığın altında olduğunu söyleyince yıkayıp ağzına taktık, sonrasında da yemek yedirdik. O esnada altın dişleri ağzında duruyordu. Sonra vefat etti, aradan o kadar zaman geçti ancak dişler bize geri gelmedi. İki tane üst tarafta altın dişi vardı o zamandan bu yana kayıp” dedi.

2 TONLUK FINDIK MAHSULÜ VERECEK

“Annemin altın dişlerini bulana ve getirene bu senenin 2 tonluk fındık mahsulünü veriyorum” diyen Sait Karacı, “Ben o dişleri, anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım, diş hatıra olsun diye saklanmaz. Bu dişleri getirene 2 ton fındığımı veriyorum. Eğer birisi çaldıysa, şeytana uyduysa geri getirsin. Çok para yapmaz, en fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL’lik fındık veriyorum. Kim aldıysa o altın dişlere mi kalmış, resmen ölüyü soymuşlar. Bir aydan fazla oldu halen ses yok, bu bende bir acı, burukluk olarak kaldı” şeklinde konuştu.

Hasadı eğlenceye dönüştürdüler: Ordu’da fındık hasadı davulla başladı Ordu’da fındık hasadı renkli görüntüler ortaya çıkardı. Eski dede geleneğini sürdüren üreticiler, davul eşliğinde şarkı söyleyerek fındık topladı. Hasat eğlenceye döndü.