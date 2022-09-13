Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde kocası tarafından vahşice katledilen kadın son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu. Dün akşam saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan Ahmet Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı.

GENÇ KADININ 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden Ahmet Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu.

2 ÇOCUKLARI VARDI

Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu ve Ahmet Ö. hakkında 6 ay önce 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Asayiş Şubesinde sorgusu tamamlanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Handan Ö., bugün öğle namazının ardından Terzibaba Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip Terzibaba Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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