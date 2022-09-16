Türkiye Gazetesi

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 ay önce ataması yapılan ve 3 ay önce dünya evine giren 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı A.S.Y intihar girişiminde bulundu. Öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde silahı ile kafasına sıkan A.S.Y. ağır yaralandı.

CUMHURİYET SAVCISI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.S.Y. Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen savcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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