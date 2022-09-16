Türkiye Gazetesi

Mersin'de tartıştığı 15 yaşındaki üvey kızını öldüren adam aynı silahla intihar etti. Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, sağlık görevlileriyle birlikte girdikleri dairede 2 ceset buldu.

ÜVEY KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, cesetlerden birinin 48 yaşındaki Hakan Uğur'a, diğerinin ise 15 yaşındaki Tüvey kızı Zeynep B.'ye ait olduğunu belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine baş vuran polis, tır şoförü olan Hakan Uğur'un, üvey kızını çıkan bir tartışma sonucu tabanca ile vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği bilgisine ulaştı. Cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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