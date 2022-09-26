Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş Ortaköy’deki ünlü bir eğlence mekânına girmek isteyen Recep Ç, Mesut E. ve İnci Cennet E. kapıdaki korumalar tarafından içeri alınmadı. Sinirlenen Recep Ç, güvenlik görevlisine kafa attı. Takım elbiseli 10 kişi de üçüne tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Öldüresiye dayak yiyen müşteriler, yerde bayılıp kaldı. Bu olaydan bir saat sonra Recep Ç’nin kardeşi ve akrabaları motosikletle gelip mekâna silahlarla ateş açtı. Görevlilerden Zeki İ. de karşılık verdi. Saldırganlardan Ferdi K, Şehmuz Y, Selman Ç. ve çalışan Zeki P. hafif yaralandı. Polis, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı. Zeki İ. ile motosikletli zanlılar Ferdi K, Şehmuz Y, Selman Ç. ve Süleyman C. tutuklandı.

> Kâğıthane Çağlayan’da Mustafa Selçuk T. (57), cadde üzerinde boş bulduğu bir yere arabasını park etti. Yol kenarında alkol alan Serkan G. (21), Abdülselam G. (35) ve Abdülkadir K. (19) “Buraya park edemezsin. Arabanı çek” diyerek bağırdı. Çıkan tartışma sonrası gençler, Mustafa Selçuk T’yi dövdü, kafasında şişe kırdı, ardından aracına bindirip yolladı. Olay yerindeki kan izlerini de silen şahıslar tutuklandı.

> Edirne merkeze bağlı Araplar Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Sibel S’yi zorla taksiye bindirmek isteyen Zafer S, kadının iş yeri arkadaşları tarafından darbedildi. Dükkânın sahibi Tamer D. de motosikletle hızla gelip şahsa çarptı. Hastaneye kaldırılan Zafer S, eşiyle Tamer D. arasında ilişki olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

> Adana Kozan’da dükkânına bir iş yerinin çatısından su akan D.E. ile komşu esnaf A.D. ve M.D. telefonda sözlü atıştı. Öfkelenen M.D. ve A.D, yanına gittikleri D.E’yi kılıçla yaraladı. D.E. de A.D’yi av tüfeğiyle ayağından vurdu. A.D. hastaneye kaldırılırken D.E. tedavi sonrası cezaevine gönderildi. Polis, M.D’nin peşine düştü. Seyhan ilçesinde de bir taksici ile elektrikli bisiklet sürücüsü yolda tartıştı. Olaya taksicinin meslektaşı da dâhil oldu. Şahıslar, genci hastanelik etti.

> Antalya Manavgat Aydınevler Mahallesi’nde Alihan Öğdem, aracını park edeceği sırada üç komşusunun saldırısına uğradı. Zanlılar, Öğdem’i, eş, kızı, bebeği ve 75 yaşındaki annesinin yanında tekmeledi. Darp rapor alan Öğdem, komşularından şikâyetçi oldu. İHA

Ortaköy’de gece kulübünde kavga çıktı: 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı Ortaköy’de bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Biri kadın 3 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Darp olayının ardından mekana gelen motosikletli 4 kişi silahlı saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gece vakti komşuların kavgası kanlı bitti! Baba ve oğlu feci şekilde can verdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda gece komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir kiinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.