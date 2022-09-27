Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir gece kulübü önünde 3 kişi içeri girmek istemiş ancak bodyguardlar tarafından engellenmişti. Çıkan tartışmada içeri girmek isteynlerden bir şahsın bodguarda kafa atması üzerine diğer bodguardlar adamı ve yanındaki 1'i kadın olmak üzere 2 kişiyi öldüresiye dövmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Şüphelilerin önceki gün mağdurların şikayeti üzerine başlatılan çalışma sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden E.S'nin tutuklandığı, F.A, M.G. ve M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, B.S'ninse adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

ORTAKÖY'DE NE OLMUŞTU?

8 Eylül günü Ortaköy Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde eğlenen biri kadın 3 kişi, fazla alkolün etkisiyle dışarıya çıkartılmış, tekrar içeriye girmek istedikleri sırada da görevlilerle tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, işletme çalışanları tarafından darbedilmiş, bu anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilmişti. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde kavganın yaşandığı yere gelen motosikletli 4 şüpheli, işletme çalışanlarına silahla ateş etmişti.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, silahlı kavga sırasında 4 kişinin yaralandığı, silah kullandığı tespit edilen ve yakalanan 5 kişinin de tutuklandığı bildirilmişti.