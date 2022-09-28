Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sayılı iş insanlarından birisi olan Sakıp Sabancı’nın engelli oğlu Metin Sabancı’nın son hali sosyal medya gündemine girdi. Sakıp Sabancı oğlu Metin Sabancı hakkında, “"Mal, mülk para bir yana. Fabrikalar yaptım, arabalar ürettim ama ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir." sözlerini söylemişti.

Metin Sabancı’nın son halini yeğeni Melisa Tapan paylaştı. Tapan, dayısı ile olan fotoğrafını yayınlayarak, "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım." ifadelerini kullandı.

SAKIP SABANCI ÇOCUKLARI KİMDİR?

10 Nisan 2004 yılında hayatını kaybeden Sakıp Sabancı, Türkan Sabancı ile evlilik yürütmüştü. 3 çocuk babası Sabancı’nın 1 torunu vardı. Sabancı’nın iki kızı Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı’dır. Oğlu ise Metin Sabancı’dır.

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Sakıp Sabancı’nın ilk işi Akbank’ta stajyer memurluktur. 25 lira maaşla çalıştığı bu işte pek çok şey öğrendi.

Akbank’tan ayrılarak, Bossa Un Fabrikası'nda veznedar olarak çalışmaya başladı.

1995 yılında fabrikanın ticaret müdürü oldu. Sırasıyla , çiftlik müdürü ve Bossa Tekstil işletmesinin müdürü oldu.

1966 yılında polyester ve iplik fabrikası SaSa’yı kurdu.

Yine 1966 yılında babası Hacı Ömer Sabancı vefat etti. Hacı Ömer Sabancı’nın ölümünden sonra kurulan Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı oldu. Sakıp Sabancı aynı dönemde pek çok kuruluşun da yönetim kurulu be murahhas üyeliklerini yapıyordu.

1964 yılından itibaren, 25 yıl boyunca Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı.

1974 yılında İzmit Köseköy’de LasSa fabrikası, 1981’de Londra’da Ak International Bank kuruldu. Bu banka, Türk sermayesi ile yurt dışına açılmış ilk banka olma özelliği taşımaktadır.

1986 yılında TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987 – 1990 yılları arasında Yüksek İştişare Konseyi Başkanlığını da yaptı.

1994 yılında ToyotaSa fabrikasının açılışını yaptı. 1997 yılında Danone ile ortaklık sağlandı ve DanoneSa kuruldu. Bunların yanında Bridgestone, Dupont, Philip Morris, Kraft Foods International ve Carrefour gibi dünya devi markalarla ortaklıklar kurularak Sabancı ismini tüm dünyada tanıtıldı.

1981 ve 1989 yıllarında iki defa kalp kapakçığı ameliyatı olan Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi nedeniyle Amerikan Hastanesinde tedavi görürken 10 Nisan 2004 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.