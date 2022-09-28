Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi’ndeki çelik tencere fabrikasının havalandırma boşluğunda çıkan yangın çatıya sıçradı.

Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bulunan çalışanları tahliye etti.

Alevlere teslim olan çatıyı söndürmek için çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'da adliyede yangın! Bina tahliye edildi Büyükçekmece Adliyesi ek hizmet binasının bahçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken bina yangın nedeniyle tahliye boşaltıldı.

Ümraniye’de korkutan yangın: Otoparktaki 5 araç kullanılamaz hale geldi Ümraniye’de 6 katlı binanın alt katında bulunan otoparkta sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 1 polis aracı olmak üzere 5 araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.