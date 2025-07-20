Afrika sıcakları kapıya dayandı, 12 derece birden artacak! Uzmanlardan vatandaşlara 4 çağrı yapıldı

Kaynak: Ajanslar 20 Temmuz 2025 09:58 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 10:27 - Güncelleme:

Türkiye, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul’da 36, Ankara’da 37, İzmir’de 40 derece hava sıcaklığı görülecek. 6-12 derece yükselecek sıcaklık, orman yangını tehdidini de beraberinde getiriyor. Geçen hafta birçok şehirde yangınlarla mücadele edilirken, bir hafta boyunca bu tehlike yüksek seviyeye ulaşacak.