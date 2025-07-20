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Afrika sıcakları kapıya dayandı, 12 derece birden artacak! Uzmanlardan vatandaşlara 4 çağrı yapıldı

Kaynak: Ajanslar
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Yaşam Haberleri  / Ajanslar

Türkiye, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul’da 36, Ankara’da 37, İzmir’de 40 derece hava sıcaklığı görülecek. 6-12 derece yükselecek sıcaklık, orman yangını tehdidini de beraberinde getiriyor. Geçen hafta birçok şehirde yangınlarla mücadele edilirken, bir hafta boyunca bu tehlike yüksek seviyeye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre, 20 - 26 Temmuz tarihleri arasında, hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Vatandaşları dört başlıkta uyaran Orman Genel Müdürlüğü, paylaşımında anız yakılmaması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması, açık alanda ateş yakılmaması ve cam şişelerin tabiata bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

İŞTE İL İL GÜN BOYU BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

İstanbul 32°C

Ankara 32°C

İzmir 36°C

Adana 35°C

Antalya 33°C

Amasya 33°C

Samsun 30°C

Trabzon 27°C

Erzurum 29°C

Diyarbakır 43°C

 

Kaynak: Ajanslar
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