Aileler dikkat! Cep telefonuyla başı dertte olan anne babalara uzmanlardan çözüm yolları

Cep telefonlarının bütün her şeyiyle hayatımıza girdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde telefon bağımlısı çocuklar da aileler için büyük bir problem oluştuyor.

Google'da "Çocuklara telefon neden verilmemeli?", "3 yaşındaki çocuğa telefon verilir mi?", "5. sınıfta telefon alınır mı?", "Telefon almak için yaş sınırı nedir?" soruları en çok arananların başında geliyor.

OYUN VE İNSAN ETKİLEŞİMİ ŞART

Bu konuda eğitimler veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Barut, son araştırmalardan da yola çıkarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Aileleri uyaran Barut, çocukların erken yaşta dijital cihazlarla tanışmasının zihnen, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Barut, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların ekran başında geçirdikleri zamanın artmasının gelişimsel açıdan kritik riskler taşıdığını vurguladı.

Çocukların erken yaşta telefonla tanışmasının gelişimlerinde olumsuz etkiler doğuracağını dile getiren Barut, "Çocukların erken yaşta telefonla tanışması, özellikle beyin gelişiminin en hızlı olduğu 0-6 yaş döneminde olumsuz etkiler oluşturabilir. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için deneyimsel öğrenme, oyun ve insan etkileşimi kritik önemdedir. Telefon gibi pasif ekranlar, dili anlama, duyguları tanıma ve ifade etme gibi gelişim alanlarında gecikmelere neden olabilir." uyarısında bulundu.

ÇOCUKLARI OYALAMAK İÇİN TELEFON VERMEK

Telefon ve tablet gibi dijital cihazların uzun süreli kullanımının, çocuklarda dikkat eksikliği, uyku bozuklukları ve sosyal becerilerde zayıflık gibi problemlere yol açabildiğine dikkati çeken Barut, şunları kaydetti:

"Bilimsel araştırmalar, uzun süreli ekrana maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite belirtileri, uyku problemleri ve sosyal etkileşimlerde zayıflık ile ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Özellikle hızlı görsel geçişler içeren dijital içerikler, çocukların dikkat sürelerini kısaltabiliyor. Ayrıca mavi ışık, uyku hormonlarını baskılayarak çocukların uykuya geçişini zorlaştırabiliyor. Sosyal gelişim açısından da yüz yüze etkileşimlerin yerini ekranın alması, empati gelişimini ve sosyal ipuçlarını okuma becerilerini olumsuz etkiliyor.

Birçok ebeveyn, çocuklarını sakinleştirmek ya da oyalamak için dijital cihazlara başvuruyor. Bu yanlış. Telefonun bir 'sakinleştirici' ya da 'ödül-ceza aracı' olarak kullanılması, çocukların duygusal düzenleme becerilerinin gelişmesini engelleyebilir. Çocuklar zorlayıcı duygularla başa çıkmayı öğrenmek yerine bu duyguları bastırmak için dışsal araçlara bağımlı hale gelebilir. Telefonun bir sakinleştirici olarak kullanılması, ilerleyen yaşlarda stres, kaygı veya öfke gibi duygularla başa çıkmakta zorluk yaşamalarına neden olabilir."

ÇÖZÜM YOLLARI

Çocukların teknolojiyle sağlıklı ilişki kurabilmeleri için ailelere ve öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Barut, anne babaların çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda iyi rol model olması gerektiğini vurguladı.

Özellikle okul öncesi dönemdeekran süresinin günde 1 saati geçmemesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Yaşar Barut, şu tavsiyelerde bulundu: