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Aldatıldığını öğrenen adam lokma dağıttı! Pankartı okuyan dönüp bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir adam, hemşire nişanlısının evli bir doktorla kendisini aldattığını öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam kadının çalıştığı hastanenin önünde lokma dağıttı. Pankartta yazanlar ise şoke etti.

Adana'da düğününe 60 gün kala nişanlısı hemşire İlknur K.'nin, evli bir doktor olan Abdullah K. ile yaklaşık 3 yıldır gizli bir ilişki yürüttüğünü öğrenen genç adam, nişanı bozdu.

HASTANENİN ÖNÜNDE LOKMA DAĞITTI

Daha sonra bir tatlıcı ile anlaşan kişi, hemşire ve doktorun görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde lokma dağıttı.

Aldatıldığını öğrenen adam lokma dağıttı! Pankartı okuyan dönüp bir daha baktı - 1. Resim

"ALLAH KURTARDI"

Araç önüne yerleştirdiği pankartta ise "Aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.

Lokma yiyip yazıyı okuyanlar hayrete düştü. İHA'nın ulaştığı genç adam ise röportaj yapmayı kabul etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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