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Yaşam

Ankara ve Kars arasında masalsı yolculuk... Doğu Ekspresi seferlere başlıyor

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Ankara ve Kars arasında masalsı yolculuk... Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
Başlık ResmiAnkara ve Kars arasında masalsı yolculuk... Doğu Ekspresi seferlere başlıyor

Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunu 21 Aralık’ta açacak. Ankara-Kars hattında 70 sefer yapılacak. Biletler 26 Ekim’den itibaren satışta olacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık’ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin de 23 Aralık’ta başlayacağını bildirdi.

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Turistik Doğu Ekspresi seferleri için tarih belli oldu! Bilet satışları ne zaman başlayacak?

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde de İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacağını belirterek “Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz de 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 dönemlerinde yapılacak. Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını 26 Ekim’de başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ankara ve Kars arasında masalsı yolculuk... Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
Başlık ResmiAnkara ve Kars arasında masalsı yolculuk... Doğu Ekspresi seferlere başlıyor

Biletlerin TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: Trenler, Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Tren, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda 2 yatak bulunuyor. Trenimizde ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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