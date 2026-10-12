Ankara ve Kars arasında masalsı yolculuk... Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunu 21 Aralık’ta açacak. Ankara-Kars hattında 70 sefer yapılacak. Biletler 26 Ekim’den itibaren satışta olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık’ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin de 23 Aralık’ta başlayacağını bildirdi.
Turistik Doğu Ekspresi seferleri için tarih belli oldu! Bilet satışları ne zaman başlayacak?
Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde de İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacağını belirterek “Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz de 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 dönemlerinde yapılacak. Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını 26 Ekim’de başlatacağız” ifadelerini kullandı.
Biletlerin TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebileceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: Trenler, Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Tren, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda 2 yatak bulunuyor. Trenimizde ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek.