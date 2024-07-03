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Ankara'da bir günde 4 farklı kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir günde 4 farklı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi ise yaralandı.

Başkent Ankara'nın Mamak, Elmadağ ve Altındağ ilçelerinde gün içerisinde meydana gelen trafik kazaları yürekleri ağza getirdi. Bir kişi hayatını kaybederken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Mamak ilçesi Kayaş Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye nakledildi. General Zeki Doğan Caddesi'nde meydana gelen bir kazada ise kontrolden çıkıp takla atan aracın içerisinde metrelerce savrulan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Altındağ ilçesi Bostancık Mahallesi'nde bir diğer kazada ise, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bekleyen bir kişiyi çarptı. Ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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