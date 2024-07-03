Ankara'da bir günde 4 farklı kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2024 17:53 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 18:28 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir günde 4 farklı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi ise yaralandı.

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