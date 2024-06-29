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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da Haci Mehmet Binici ve Gönül Kınacı idarelerindeki iki otomobil çarpıştı. Geç saatte meydana gelen trafik kazasında 8 kişiyi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haci Mehmet Binici idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil ile Gönül Kınacı idaresindeki 02 BF 439 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

ADIYAMAN'DAKİ KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücülerden Haci Mehmet Binici ile araçlarda bulunan Şüheda Binici, Ceyda Binici, İlayda Binici, Hatice Akgöz, Necla Akgöz, Gönül Akgöz ve Ayşenur Akgöz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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