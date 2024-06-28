Kazada ağır yaralanmıştı:15 gün sonra acı haber

Korkunç kaza haberi Çankırı'dan geldi. Kurşunlu ilçesinde otomobilin takla tarak hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada

Mersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada

Feci kaza, 13 Haziran'da Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi.

HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Şahin Gül (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Burak Hasar (19) ağır yaralandı.

Şahin Gül - Burak Hasar

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şahin Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Hasar ise Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasar, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burak Hasar'ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağı Berçin köyünde defnedilecek.