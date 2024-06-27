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Mersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin, Trafik Kazası, Alkol, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de genç kadın yol kenarında yürürken minibüsü sollamak isteyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Genç kadına çarpması sonucu kadın köprüden aşağı düştü. Akılalmaz kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. (41) yönetimindeki 09 AAF 617 plakalı hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki 33 S 0679 plakalı minibüsü arkadan çarptı.

Mersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada - 1. Resim

GENÇ KADIN KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU

Ardından sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye (21) çarparak köprüden aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kadın ise ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada - 2. Resim

KAZI ANI KAMERADA

Bu arada, genç kadının ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kadına çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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