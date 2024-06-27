25 milyonluk aracın hava yastığı açılmadı, kazanın ardından böyle isyan etti: Maserati'yi satıp TOGG alacağım

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda zincirleme bir kazaya karışan 25 milyon liralık Maserati marka aracın hava yastığı aldığı büyük darbeye rağmen açılmadı. Araç sahibi Maserati'ye olan güveninin azaldığını belirterek, lüks otomobilini satıp TOGG alacağını söyledi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 28 Nisan'da zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Yedi aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Zincirleme kazaya karışanlardan birisi de 22 yaşındaki Emine Serra Doğru oldu.

Doğru'nun sahibi olduğu 25 milyon lira değerindeki Maserati marka araç kazada büyük darbe aldı ancak hava yastığı (airbag) açılmadı. Avukatı aracılığıyla Maserati firmasının Türkiye temsilciliğine başvuran Doğru, 'hava yastıklarının açılabilmesi için çok daha şiddetli bir darbe gerektiğini belirterek zararının karşılanmayacağını' cevabını aldı.

FİRMAYA DAVA AÇTI

Maserati'nin yanı sıra Ferrari'nin de Türkiye distribütörü olan 'Fermas' adlı firmaya dava açan Doğru, mahkemeden aracın hava yastıklarının açılmadığının, araca etki eden darbenin hava yastıklarının açılmasında yeterli olup olmadığının ve aracın hasar, masraf ve değer kaybının tespitini talep etti.

KAZA SONRASI TOPLAM ZARAR 780 BİN LİRA

Sabah'ın haberine göre; mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, "Aracın hasar onarım bedeli 450 bin 450 lira. Hasarlı aracın tamirinin yapılmasından sonra ikinci el piyasa rayiç bedelinde 180 bin lira değer kaybı oldu. Araçtan mahrum kalma bedeli 150 bin lira. Hava yastıklarının açılmamasının 6502 sayılı yasanın 8. maddesine göre 'gizli ayıplı' niteliğinde yer alıyor. Serra Doğru'nun kaza sonrası toplam zararı 780 bin 450 lira" denildi.

25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Emre Sıraç Pamuk, 20-25 milyon değerindeki aracın, 'en ileri teknoloji' denilerek pazarlandığını belirterek; "Aracın, kaza esnasında airbag açmaması kabul edilebilir bir durum değil. Maserati'nin Türkiye temsilciliğine başvuru yaptık. İhtarname gönderdik ancak olumlu sonuç alamadık" dedi.

"Son zamanlarda araç firmalarının Türkiye'ye ayıplı mal gönderdikleri ve tüketici haklarını umursamadıkları görülmektedir" diyen Avukat Pamuk, "Müvekkillerimizin canını tehlikeye atan bu kaza hakkında, Maserati'nin özür dilemesi ve oluşan zararı gidermesini bekliyoruz. Haklılığımızı kanıtladık. Şimdi firmadan ayıplı mal niteliğindeki aracı yenisiyle değiştirmesini ya da sıfır fiyatı ne ise o tutarı iade etmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TOGG ALACAĞIM"

Maserati'nin sahibi 22 yaşındaki Doğru, "Kazada çok daha uygun fiyatlı araçların bile kazanın etkisiyle hava yastığı açılırken, 25 milyon değerinde üst düzey güvenli diyerek satılan araçtaki hava yastıklarının böyle şiddetli bir kazada açılmaması gerçekten çok ilginç. Bu firma için ayıplı bir durum. Adalete olan güvenimiz tam. Hukuk mücadelemizi başlattık. Haklılığımızı ispat edeceğimize olan inancım tam" diye konuştu.

Kaza sonrası Maserati marka araca olan güveninin azaldığını belirten Doğru, lüks aracını değiştirerek TOGG alacağını ifade etti.