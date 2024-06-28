Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti’li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti’li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti’li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaza, Trafik Kazası, Ak Parti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde nakliye kamyonunun bariyerlere çarparak devrildiği kazada AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralanan kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza, Araç ilçesi Karabük-Kastamonu karayolu Akgeçit mevkiinde meydana geldi. 

AK Parti’li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti - 1. Resim

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine inşaat malzemesi ve hırdavat taşıyan AK Parti Doğanyurt İl Genel Meclis Üyesi Hamza Rengi idaresindeki nakliye kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjde bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinde yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü Rengi, araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

AK Parti’li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti - 2. Resim

AĞIR YARALI KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kamyonda bulunan Hakkı Yılmaz ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hakkı Yılmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Rengi'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından nakliye kamyonu, saplandığı bariyerlerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekildi. Karayolları ekiplerince yola saçılan cam kırıkları ve araç parçalarının temizlenmesinin ardından Kastamonu-Karabük karayolu ulaşıma açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın infazında 'kan davası' iddiası! Altından 'Bayğaralar' çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın infazında 'kan davası' iddiası! Altından 'Bayğaralar' çıktı - GündemMahir hocanın infazında 'kan davası' iddiasıİzmir'de banka müdürü 300 milyonluk vurgun yapmıştı! Şubede arama yapılıyor - Gündem300 milyonluk vurgun sonrası bankada arama yapılıyorKoza-İpek Holding'e ait yalıyı 1.1 milyar liraya Oyak Çimento satın aldı - GündemFirari FETÖ'cünün yalısı 1.1 milyara satıldıBıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Dakikalarca kalp masajı yaptılar - GündemBıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndüGaziantep- Adana sarmalında sağlık skandalı: 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhis koyup hayatını mahvettiler - GündemGaziantep- Adana sarmalında sağlık skandalıAdana Seyhan'da kırmızı ışıkta infaz! 1 ölü, 2 yaralı - GündemAdana'da kırmızı ışıkta infaz!
Sonraki Haber Yükleniyor...