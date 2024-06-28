AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Hamza Rengi, bugün meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybederken taziye mesajları geldi. Kastamonu'nun Araç ilçesinde olan kazada kamyonun bariyerlere çarparak devrildiği anların görüntüleri gelirken Hamza Rengi'nin vefat haberi de geldi. Üzücü olayın ardından öldü mü, neden araması yükseldi.

28 Haziran günü Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi vefat ederken bir isim de ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Karabük - Kastamonu karayolu Akgeçit mevkiinde olan trafik kazasında hayatını kaybeden Hamza Rengi hakkında kimdir, hangi partiden gibi sorular da gündemde yerini aldı.

AK PARTİ İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ HAMZA RENGİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Bugün Kastamonu'nun Araç ilçesinde olan trafik kazasında Hamza Rengi vefat etti. İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine inşaat malzemesi ve hırdavat taşıyan AK Parti Doğanyurt İl Genel Meclis Üyesi Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı IVECO markalı nakliye aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda refüjde bariyerlere çarptı.

Bariyerlere yan yatarak 50 metre civarı sürüklenen kamyonun sürücüsü Rengi, aracın içinde sıkışması sonucu vefat etti. Kamyonda bulunan Hakkı Yılmaz da ağır yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan sonra ekipler olay yerine gelip incelemede bulunurken Hamza Rengi'nin cenazesi morga kaldırılırken kampyon, saplandığı bariyerlerden çekici ile kaldırılarak yol kenarına alındı.

HAMZA RENGİ KİMDİR?

Rengi, Doğanyurt ilçesini temsil ederek İl Genel Meclis Üyesi olarak görev alıyordu. Çeşitli projelerde adından söz ettiren isim başarıları ile uzun yıllar boyunca anıldı. Evli olan ismin Mustafa, Onur ve Hakan adında 3 oğlu vardır.