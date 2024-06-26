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Kocaeli Valiliği duyurdu! TEM Otoyolu Hereke girişi 1 Temmuz'a kadar trafiğe kapatıldı

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Kocaeli Valiliği duyurdu! TEM Otoyolu Hereke girişi 1 Temmuz&#039;a kadar trafiğe kapatıldı
Kocaeli, Tem Otoyolu, Haber

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Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı - Batı Hereke Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle bölgenin 1 Temmuz'a kadar trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda yapılacak yol bakım çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde Hereke bölgesi Doğu Hereke Kavşağı ile Batı Hereke Kavşağı arası 1 Temmuz’a kadar trafiğe kapatıldı.

VALİLİK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TEM Otoyolu, Doğu Hereke Kavşağı - Batı Hereke Kavşağı arası, kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) Batı Hereke Viyadüğü’nün tabliye betonunda onarım yapılacaktır. Çalışma bugün başlayacak 1 Temmuz saat 06.00’da tamamlanacaktır.

Bu çalışma esnasında TEM Körfez Kavşağı’ndan Otoyola girişler kapalı olacak olup; İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergahları kullanabilecektir.

Yapılacak çalışmaları aksatmayacak şekilde tüm emniyet ve trafik tedbirleri alınmış olup, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."

Kocaeli Valiliği duyurdu! TEM Otoyolu Hereke girişi 1 Temmuz'a kadar trafiğe kapatıldı - 1. Resim

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